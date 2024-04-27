الأهلي ضد الترجي.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلى الجانب الآخر، استطاع الأهلي الوصول إلى النهائي للمرة الـ17 في تاريخه، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

وضرب الكبيرين موعدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة بعضهما البعض للمرة الـ21 عبر التاريخ.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/24

تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم 18 مايو 2024 في تونس.

ومباراة الإياب تقام يوم 25 مايو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

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