الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت 27 أبريل 2024 عددا من المباريات المهمة، حيث تبدأ مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، بجانب الدوري المصري والألماني والإسباني والإيطالي.

ويسعى ليفربول لتعويض الخسارتين التي تعرض لهما في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا وإيفرتون، بينما يريد فريق زد مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري واللحاق بالمتصدر بيراميدز.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساء - لا يوجد في جدول البث

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS 2

ولفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساء - لا يوجد في جدول البث

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

زد ضد بلدية المحلة - 5 مساء - on time sports

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 7 مساء - on time sports

الدوري الإسباني

جيرونا ضد لاس بالماس - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

خيتافي ضد ألميريا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 7.15 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيكو مدريد ضد بلباو - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد إي سي ميلان - 7 مساء - SSC

لاتسيو ضد فيرونا - 9.45 مساء - SSC

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فرانكفورت - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5

دورتموند ضد لايبزيج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 9

ليفركوزن ضد شتوتجارت - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري السعودي

أبها ضد الأخدود - 6 مساء - SSC

الرائد ضد الإتفاق - 6 مساء - SSC

الخليج ضد النصر - 9 مساء - SSC