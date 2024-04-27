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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات حول العالم، وأبرزها مباراة وست هام ضد فى ، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد ميلان فى .
 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

وست هام X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام  X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
  
نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 5 مساء عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

أستون فيلا  X – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة   
لاس بالماس X جيرونا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3   

ألميريا X خيتافي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
  

يوفنتوس X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
  

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة   
بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5  

لايبزيج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا 

فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3  

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة   
باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
الرائد X الاتفاق – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الأخدود X أبها – الساعة 6 مساء على قناة 2 SSC HD   

الخليج X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

 

مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا   

سيفاس سبور X قونيا سبور – الساعة 4 عصرا 

هاتاي سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء
  
فناربخشة X بشكتاش – الساعة 7 مساء

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  
بلدية المحلة X زد اف سي – الساعة 5 مساء على قناة on time sport
  

الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي
الملعب التونسي X الاتحاد المنستيري – الساعة 3 ظهرا  

النجم الساحلي X النادي الإفريقي – الساعة 3 ظهرا  

اتحاد بن قردان X قوافل قفصة  – الساعة 5 مساء

نجم المتلوي X النادي البنزرتي – الساعة 5 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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