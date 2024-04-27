جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات حول العالم، وأبرزها مباراة وست هام ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد ميلان فى الدوري الإيطالي.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1



نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 5 مساء عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس X جيرونا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا X خيتافي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



يوفنتوس X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد X الاتفاق – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الأخدود X أبها – الساعة 6 مساء على قناة 2 SSC HD

الخليج X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا

سيفاس سبور X قونيا سبور – الساعة 4 عصرا

هاتاي سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء



فناربخشة X بشكتاش – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بلدية المحلة X زد اف سي – الساعة 5 مساء على قناة on time sport



الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الملعب التونسي X الاتحاد المنستيري – الساعة 3 ظهرا

النجم الساحلي X النادي الإفريقي – الساعة 3 ظهرا

اتحاد بن قردان X قوافل قفصة – الساعة 5 مساء

نجم المتلوي X النادي البنزرتي – الساعة 5 مساء