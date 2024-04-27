سيدات الأهلي يواجهن السجون الكيني ببطولة إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق السجون الكيني، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو المقبل.

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‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة. ‏‎

وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز لحسم صدارة المجموعة الأولى. ‏‎

وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، في بداية مشواره بالبطولة.