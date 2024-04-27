ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره أتليتك بيلباو، مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية يحتضنها ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتقابل أتلتيكو مدريد بنظيره نادي أتلتيكو مدريد في 173 مباراة بالدوري الإسباني، حيث فاز أتلتيكو مدريد في 79 مباراة، وتعادل في 31 لقاء، وخسر أمام بيلباو في 63 لقاء

موعد مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو اليوم

تقام مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو اليوم السبت الموافق 27 ابريل 2024 في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة .

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في مع 4 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 59 هدفًا وتلقي 38 هدفًا.

فيما يأتي أتليتك بيلباو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، حيث يبحث عن تحقيق الفوز من أجل التواجد في المربع الذهبي لليجا.