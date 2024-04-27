ليفربول يتعادل مع وست هام ويبتعد عن اللقب.. ومشادة صلاح وكلوب تخطف الأنظار (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل ليفربول أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لندن الأولمبي، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جارود بوين الهدف الأول، في الدقيقة 43.

نجح ليفربول في إدراك هدف التعادل عن طريق أندي روبيرتسون، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وأضاف سوتشيك مدافع وست هام، ثاني أهداف فريق الريدز، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ونجح وست هام في إدراك هدف التعادل عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

ودخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في مشادة كلامية مع مديره الفني يورجن كلوب، أثناء نزوله بديلا خلال المباراة.

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح لحظة دخوله إلى أرضية ملعب المباراة فى الدقيقة 79.

ولم يبدأ صلاح اللقاء أساسيا، واستعان به كلوب في آخر ١٠ دقائق من المباراة، وهو ما أغضب النجم النصري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة برصيد 77 نقطة.