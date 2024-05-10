"القسام" أعلنت قصف بئر السبع للمرة الثانية اليوم برشقةٍ صاروخية

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ عسكري، أنّها قصفت للمرة الثانية الجمعة مدينة بئر السبع برشقةٍ صاروخية "ردًا على المجازر بحق المدنيين".
وفي وقت سابق أعلنت "القسام" عن عملية مشابهة، في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والهجوم على رفح وتصدي الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي في القطاع.
وبعد إعلان "القسام" عن قصف المدينة في وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إصابة إسرائيلية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة".
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