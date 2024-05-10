"القسام" نشرت مشاهد من استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في رفح

نشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لاستهداف عناصرها جنود وآليات الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الضارية شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة "ناحال" وإصابة اثنين بجروح خطيرة بينهما ضابط بكتيبة "ناحال" أيضًا، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة.
وفي البلاغ نفسه، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عسكريين اثنين من الكتيبة 9 اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عن عدّة عمليات عسكرية نوعية تم تنفيذها ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
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