"يديعوت أحرونوت": اصابة إسرائيلية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إصابة إسرائيلية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة". وكانت أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ عسكري، "أننا قصفنا مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين". بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي أنّه رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على بئر السبع. ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلي على غزة، ومع توغّل الجيش الإسرائيلي في رفح رغم التحذيرات الدولية، وسط عمليات تصدٍّ تقوم بها الفصائل الفلسطينية.

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