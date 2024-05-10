مارون: التيار الوطني الحر مستمر في التصدي للفساد وعدم السكوت عنه

كرمت هيئة "التيار الوطني الحر" في أبوجا - نيجيريا برئاسة المنسق خالد شمعون، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون لمناسبة زيارته ابوجا، ولقائه الجالية اللبنانية وهيئة التيار، بحفل عشاء حضره خادم الرعية الأب بيو مروان. وشدد مارون على "الدور الفعال للانتشار الى جانب الدور المناضل الذي يستمر التيار بقيادته"، مذكرا بـ"مواقفه من النزوح منذ اليوم الاول واستمراره حتى اليوم بتحركات ومواقف في مجلس النواب"، داعيا الجميع الى ملاقاته "لحماية لبنان من تداعياته وحفاظا على وجود اللبنانيين وبقائهم في ارضهم"، مؤكدا "استمرار التيار في التصدي للفساد وعدم السكوت عنه".

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