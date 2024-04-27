"كلمات أشعلت الخلاف".. لقطات لم تذع من مشادة صلاح وكلوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت قناة "بي إن سبورتس" الرياضية لقطات من كاميرا خاصة رصدت ما قبل اشتباك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 ، بدلاً من لويس دياز ليدخل مع النجم المصري في مشادة كلامية.

وكان صلاح بدأ مباراة وست هام على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول بقرار فني من يورجن كلوب.وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلاً من لويس دياز.

وقبل دخول صلاح لأرض الملعب، تمكن ميكائيل أنطونيو مهاجم نادي وست هام، من تسجيل الهدف الثاني (التعادل) لوست هام في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وقبل دخول صلاح إلى أرض الملعب، توجه كلوب إلى صلاح، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية.

ولكن الصفحة الرسمية للشبكة الرياضية، نشرت مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات ملعب "لندن" معقل وست هام من قبل أحد الجماهير، يكشف الموقف الذي أشعل الخلاف بين المدرب الألماني وصلاح.

وأبرز مقطع الفيديو، توجه يورجن كلوب إلى محمد صلاح على خط الملعب لمصافحته ومحاولة عناقه، ولكن النجم المصري تأخر في مصافحة مدربه الألماني ورفض عناقه، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتوجه كلوب لمعانقة الثنائي جو جوميز وداروين نونيز اللذين كانا يستعدان للنزول إلى أرض الملعب أيضاً.

وتعادل ليفربول مع وست هام 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقلص أماله في الفوز بـ "البريميرليج" .

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