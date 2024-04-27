بايرن ميونخ يواجه خطر غياب 6 لاعبين أساسيين امام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فوز بايرن ميونخ الصعب على إينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف في الدوري الالماني ( البوندزليجا ) كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ احتمالية غياب لاعبين جديدان من فريقه في المواجهة الحاسمة امام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا .

وكان بايرن ميونخ قد فاز بهدفين لهدف في مباراة هامشية في الدوري الالماني على ملعب اليانز أرينا بعدما حسم لقب المسابقة لمصلحة باير ليفركوزن قبل اسبوعين لكن الفوز كان له تكلفة عالية بخسارة لاعبين جديدين يضافا الى قائمة غيابات بايرن ميونخ عن المباراة .

وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عقب المباراة ان الثنائي كونارد ليمار و ماتياس دي ليخت اصيبا خلال المباراة وهو ما دعا الى تغييرهما خلال المباراة .

وقال توماس توخيل عقب المباراة : توماس ليمار حدث له التواء في الكاحل خلال المباراة بينما لدى ماتياس دي ليخت اصابة بسيطة في أربطة الركبة وسنرى من خلال المتابعة عقب المباراة مدى امكانية لحاق الثنائي بالمباراة امام ريال مدريد .

يذكر انه قبل ثلاثة ايام من لقاء بايرن ميونخ وريال مدريد توجد اربعة اصابات اخرى هامة لدى فريق ريال مدريد في مقدمتهم جمال موسيالا والذي استبعد من قائمة الفريق البافاري من مواجهة اينتراخت فرانكفورت و المدافع اوباميكانو الذي اصيب في تدريبات البايرن مساء الجمعة وايضا ليروي ساني الذي يبدو غير جاهز للمباراة بينما سيغيب كينجسلي كومان بكل تأكيد بعدما اعلن عن غيابه لنهاية الموسم بسبب الاصابة .