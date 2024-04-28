مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. سيدات البنك الكيني يفزن على بطل الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق البنك التجاري الكيني على نظيره ليتو الكاميروني بنتيجة 3 – 1، في إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» المقامة بالنادي الأهلي.

أقيمت المباراة علي صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الفريقان عرضًا مميزًا، وكادت المباراة تمتد للشوط الخامس، بعدما كان ليتو قريبًا من حسم الشوط الرابع لصالحه، قبل أن يحسمه البنك التجاري ومعه نتيجة المباراة.

وفاز البنك التجاري الكيني بالشوط الأول بنتيجة 25 -21، وفي الشوط الثاني فاز بنتيجة 25 - 14، ونجح ليتو في حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25 - 19، وفي الشوط الرابع المثير تمكن البنك التجاري من حسمه لصالحه.