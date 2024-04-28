زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على التشكيل الأساسي لفريقه الذي يواجهة مضيفه دريمز الغاني مساء اليوم الأحد في مواجهة نارية بإياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفارس الأبيض في لقاء اليوم عودة الثلاثي أحمد مصطفى زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح بعد غيابهم عن مباراة الذهاب في القاهرة والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

كما يواصل جوميز إعتماده على الدولي التونسي سيف الجزيري لقيادة خط هجوم الزمالك في مباراة اليوم.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز في الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الساعبة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.