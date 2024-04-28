“منافس الزمالك المنتظر” .. موعد مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

يلتقي اليوم نهضة بركان المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ديربي مغربي جزائري بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين لم تلعب في الجزائري لأسباب سياسية، حيث اعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهضة بركان منتصرًا بنتيجة 3-0.

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ويعد نهضة بركان المغربي أحد الفرق التي لها باعًا طويلًا في تلك البطولة، حيث سبق لهم تحقيق اللقب مرتين وخسر النهائي مرة وحيدة، فيما يحمل فريق اتحاد العاصمة لقب البطولة، كما أنه توج بلقب السوبر الإفريقي في الموسم الأخير بعد فوزه على الاهلي بهدف دون رد.

ويطمح فريق اتحاد العاصمة الجزائري لعمل ريمونتادا في مباراة اليوم، والفوز بأكثر من ثلاثة صفر من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة الفريق الفائز من مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الليلة.

وانتهت نتيجة مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك ودريمز الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويرغب الزمالك في الفوز بأي نتيجة لحسم تأهله لنهائي البطولة.