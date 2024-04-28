بوكايو ساكا يحقق رقما قياسيا له مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل جناح نادي أرسنال، بوكايو ساكا، الهدف الثاني للجانرز في مرمى توتنهام، في المباراة التي تقام الآن ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ووصل ساكا للهدف رقم 15 له حتى الآن في موسم 2023/24، ليسجل الجناح الإنجليزي أكثر عدد أهداف له في موسم واحد. وفقا لشبكة اوبتا للاحصائيات الرياضية

وبهذا الهدف أصبح ساكا أول لاعب إنجليزي يسجل ذهابا وإيابا لصالح أرسنال ضد توتنهام في موسم بالدوري منذ إيان رايت في 1993-1994.

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