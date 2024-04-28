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الزمالك يضرب دريمز بثلاثية ويتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

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الزمالك ودريمز - كأس الكونفدرالية

الزمالك ودريمز - كأس الكونفدرالية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما أطاح بنظيره دريمز الغاني من الدور نصف النهائي.

وأطاح الزمالك بنظيره دريمز الغاني من الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب بابا يارا.

وتمكن التونسي حمزة المثلوثي من هز شباك دريمز الغاني والتقدم بالهدف الأول لصالح للقلعة البيضاء، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

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وسجل النجم التونسي هدف الأبيض من استغلال عرضية من أحمد سيد زيزو بشكل مميز ليسكنها في الشباك.

وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني لصالح الأبيض في الدقيقة 27، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء قوية في الشباك.

وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثالث لصالح الأبيض في الدقيقة 59 من صناعة سيف الجزيري.

وسيخوض فريق الزمالك المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل، ذهابًا، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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