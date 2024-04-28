"صفقة تبادلية مع برشلونة".. تقارير تكشف موقف بايرن ميونخ من رحيل نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لا يمانع رحيل نجمه جوشوا كيميتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت الكتالونية": "إن موقف إدارة بارين ميونخ تغير تجاه رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".

وأضافت الصحيفة: "بايرن ميونخ أصبح منفتحاً لمناقشة كل العروض التي تلقاها اللاعب طوال الفترة الماضية، للرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل".

وتابعت: "كيميتش يمتلك الكثير من العروض للرحيل عن الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي، وعلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى برشلونة".

وواصلت الصحيفة: "إن بايرن ميونخ سيوافق على رحيل كيمتش، حال عدم موافقته على تجديد تعاقده مع النادي، خاصة وأنهم يرغبون التعاقد مع ثنائي برشلونة فرانكي دي يونج أو رونالد أروخو".

واختتمت الصحيفة: "إن إدارة بايرن ميونخ ترغب في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، تقضي برحيل كيميتش إلى الفريق الكتالوني مقابل ضم أحد الثنائي فرانك دي يونج أو رونالد أروخو".

وينتهي عقد كيميتش رفقة بايرن ميونخ الألماني، في يونيو 2025.

وخاض اللاعب صاحب الـ 29عاماً 38 مباراة رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين، وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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