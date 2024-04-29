صحيفة بريطانية تكشف سبب أزمة صلاح وكلوب.. ومستقبل المصري مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ألقت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، الضوء على الأزمة التي حدثت بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام أمس.

وذكرت الصحيفة: "إن ما حدث من صلاح في مباراة الأمس، أمر غير مقبول على الإطلاق وتصرف غير لائق، خاصة وأن اللاعب كان أول من يغادر الملعب عقب انطلاق صافرة نهاية المباراة مباشرة".

وأضافت: "أن نقطة الخلاف بدأت بين الثنائي صلاح وكلوب ، بسبب انزعاج النجم المصري من الجلوس على مقاعد البدلاء، لوقت طويل في مباراة وست هام، لتكون هذه هي بداية انطلاق الأزمة".

واختتمت: "صلاح ظهر عقب نهاية المباراة، وأكد أنه لا يريد التحدث حتى لا تشتعل الأمور، رغم أنه كان بإمكانه استغلال هذه الفرصة لاحتواء الأزمة، بتقديم اعتذار إلى المدير الفني".

مستقبل صلاح مع ليفربول

وأكدت صحيفة "ذا أثليتك ": "إن صلاح يعد من أهم العناصر، في خطة المدرب الجديد المحتمل لفريق ليفربول آرني سلوت ".

وأشارت: "إن ليفربول رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو في الصيف الماضي، من جانب فريق اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح في الموسم الماضي، ولكن في الفترة المقبل الأمر سيتوقف على صلاح بشكل أكبر".

وخاض صلاح 41 مباراة رفقة الريدز في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وانضم اللاعب صاحب الـ 31 عاما إلى صفوف الريدز، في عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.