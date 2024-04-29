"بعد الوصول للنهائي".. أرقام تزين مشوار جوميز مع الزمالك في الكونفدرالية بالموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، من الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي ينجح فيها الفارس الأبيض في الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، بعد نسخة 2019 والتي توج بها.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، مشوار الزمالك في البطولة حتى الآن تحت قيادة جوزيه جوميز.

وخاض الفارس الأبيض 6 مباريات بالبطولة تحت قيادة جوزيه جوميز، تمكن من تحقيق الفوز خلالهم في 4 مباريات، وحضر التعادل في مباراتين، ولم يتلقى الفريق أي هزيمة تحت قيادة في البطولة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في البطولة، منذ تولي جوميز المهمة 11 هدفاً، فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

وجاءت نتائج جوميز في البطولة مع الزمالك كالتالي:

دور المجموعات

الزمالك ضد أبو سليم 1-2.

الزمالك ضد أرتا سولار 0-3.

ربع النهائي

فيوتشر ضد الزمالك 2-1.

الزمالك ضد فيوتشر 1-1.

نصف النهائي

الزمالك ضد دريمز 0-0.

دريمز ضد الزمالك 3-0.

ويلتقي الفارس الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع فريق نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب نهائي البطولة يوم 12 مايو المقبل بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 أبريل.