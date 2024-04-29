بالأرقام.. باير ليفركوزن عاشق لأوقات الحسم 90+

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق باير ليفركوزن الألماني، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، تحقيق لقب تاريخي هذا الموسم، وهنا نستعرض رقم قياسي مميز، حيث نجي بطل الدوري الألماني الدرجة الأولى 2024، من الخسارة في العديد من المباريات في الأوقات الأخيرة، أو كما يطلق عنها "بلس 90" .

باير ليفركوزن عاشق لأوقات الحسم

90'+4 ضد بايرن ميونخ

90'+4 ضد كاراباخ

90'+4 ضد أوكسبورج

90'+1 ضد لايبزيج

90'+1 ضد شتوتجارت

90’+1 ضد كاراباخ

90’+3 ضد كاراباخ

90'+1 ضد هوفنهايم

90'+7 ضد دورتموند

90'+7 ضد شتوتجارت

باير ليفركوزن يحقق دوري اللاهزيمة

و مازال باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو يقدم مستويات مميزة في الموسم الكروي الحالي بعد عدم تلقيه هزيمة حتى الآن.

كان باير ليفركوزن قريبا من تلقيه الخسارة الأولى على يد شتوتجارت بعدما كانت تشير النتيجة إلى الخسارة بهدفين لهدف، قبل أن يسجل في اللحظات الأخيرة من الوقت الضائع من المباراة.

في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي سجل روبرت أندريش هدف التعادل لصالح باير ليفركوزن ليواصل حفاظه على سجله نظيف دون خسارة للمباراة الواحدة والثلاثين في الدوري الألماني (25 فوز و 6 تعادلات)، و 46 مباراة على مستوى كافة المسابقات.

ويعيش باير ليفركوزن المتوج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم لأول مرة في تاريخه فترة توجه كبيرة بعد تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ووصوله إلى نهائي كأس ألمانيا.

ويسعى باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو مواصلة كتابة التاريخ بحصد أحد البطولات المتبقية أو كليهما من أجل وضع أسمه بحروف من ذهب.