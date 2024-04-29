شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف فى رصيد مصطفى شلبي مع الزمالك بعد الصعود لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في رفع رصيده من الأهداف التى سجلها مع الفريق إلى ستة أهداف، بعدما أحرز هدفه فى مرمى دريمز الغانى بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

مصطفى شلبي يسجل فى تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على دريمز بثلاثية دون رد، وسجل الأهداف حمزة المثلوثى، سامسون أكينولا، وسجل الهدف الثالث مصطفى شلبي

أهداف مصطفى شلبي مع الزمالك

وجاءت أهداف مصطفى شلبي مع الزمالك بواقع هدفين في الكونفدرالية و3 أهداف في الدورى المصرى، بالإضافة إلى هدف في كأس مصر.

سجل مصطفى شلبي أهدافه في الكونفدرالية أمام المريخ ودريمز الغانى، وعلى مستوى الدورى تم تسجيل الأهداف أمام بيراميدز و المقاولون وسموحة، وفى كأس مصر سجل شلبي في مرمى فاركو.

الزمالك يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي

من ناحية أخرى، كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب احتفال مصطفى شلبي لاعب الأبيض بهدفه في مرمى دريمز الغاني فى إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الواحد، إن الاحتفال كان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وباقي أفراد الجهاز الفني فى المدرجات، وهذا ما وثقته الكاميرات والفيديوهات أثناء المباراة.

وأضاف مدير الكرة، "الاحتفال لا يوجد به أى إساءة لأي شخص، وجاء عفوياً في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي، خاصة أن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك".

