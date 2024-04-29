شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة بجاية الجزائرى: نحلم بميدالية قارية فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كاتية بونصر، لاعبة فريق ولاية بجاية الجزائرى للكرة الطائرة سيدات، أن المشاركة فى النسخة الحالية من البطولة الأفريقية تمثل تحديا مهما لجميع اللاعبات من أجل الظهور بأداء قوى يتناسب مع قيمة الحدث وقوة الفرق المشاركة.

وأوضحت أن المنافسة اشتدت فى السنوات الأخيرة على صعيد البطولات الأفريقية، وأداء الفرق يتطور باستمرار، وبالتالى من الصعب التكهن بنتيجة أى مباراة؛ نظرا لتقارب المستويات بين اللاعبات فى الفرق المختلفة.

وأكدت أن التواجد فى المربع الذهبى بالبطولة يمثل حلما للفريق الجزائرى من أجل المنافسة على ميدالية قارية، على الرغم من المنافسة القوية مع أندية كينيا.

ووجهت لاعبة ولاية بجاية الجزائرى الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقى والنادى الأهلى على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للبطولة وتوفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة.