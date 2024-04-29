شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": حل أزمة خالد بوطيب يعنى رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن أزمة إيقاف قيد النادى بسبب مستحقات خالد بوطيب، والتي أعلن الاتحاد الدولى قراره فيها بإيقاف القيد 3 فترات، متوقفة على حل الأزمة مع اللاعب.

وقال سالم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن التفاوض جارٍ مع اللاعب لتسوية المستحقات والموافقة على تقسيطها، وحال الوصول إلى حل مع بو طيب قبل فتح باب القيد سيتم حل أزمة إيقاف القيد، ويكون من حق الزمالك قيد لاعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك، أن الوقت مازال متاحاً أمام النادى للوصول إلى حل، لتجنب تطبيق عقوبة إيقاف القيد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

ونشر الاتحاد الدولي بيانا على موقعه الرسمي لقائمة الأندية الممنوعة من القيد، من بينها إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.