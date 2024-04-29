جاهزية ياسر إبراهيم للمشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء ‏المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة