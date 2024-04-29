جاهزية ياسر إبراهيم للمشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.
وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.
واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.
وبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة