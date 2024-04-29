سلاح الصيد يحصد ذهبية وبرونزية الفرق فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق سلاح سيف المبارزة بالمركز الاول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة ناشئات ، بفريق يضم اللاعبات حبيبة طاحون ،رتال الجبالى،زينة الابيض،فريدة عزت.

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى كابتن اسلام جمال،مدربين محمود صبرى و محمد اشرف و محمود اسماعيل ، مدرب لياقة بدنية دكتور عمرو السيد ، اداريين محمد الليثى وكابتن محمد الجزار.

كما حصد فريق سلاح السيف بنادى الصيد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة ناشئين ، بفريق مكون من اللاعبين حمزة وسام،محمد معتز،يحيى خيرى،على الدين احمد

الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى اسلام جمال، المدرب العام حسام طلعت ،مدربين تامر دحروج وكابتن محمد ابراهيم، اداريين محمد الليثى و محمد الجزار.