شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: الأهلى لم يتراجع عن ضم أبو جبل لأنه لم يوقع على عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وقال نصار، خلال تصريحات تلفزيونية: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة، ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع، ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاؤها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

وأكد رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه هو الوحيد الذي فتح مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، عند ضمه، ولم يحدث أن طردت أبو جبل في أول جلسة بعد طلباته المادية كما تردد، ولكن لم يحدث اتفاق وقتها فقط".

واختتم أشرف نصار تصريحاته قائلا: "الجلسة الأولى لم يعجبه عرضنا المادي وعرض طلباته ورفضناها، ثم عقدنا جلسة ثانية ولم نتفق أيضًا وفي الجلسة الثالثة بدأ الحارس يقتنع بالعرض وتم التوقيع".