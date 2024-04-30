موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة الدورى المقبلة أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، والمقرر لها الخميس المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق البنك الأهلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها.

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى بالدورى المصري

يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والبنك الاهلى فى الدورى

حقق الزمالك الفوز على الاهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورى، فيما خسر البنك الاهلى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلى فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل البنك الأهلى الخامس عشر فى جدول الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 28.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدورى المصرى، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.