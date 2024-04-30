بعد العودة من غانا.. الزمالك يبدأ الاستعداد للبنك الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي بعد غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعاد الفريق الأبيض مساء أمس الإثنين من غانا، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على دريمز الغاني أول أمس الأحد، بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

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