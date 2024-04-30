آية خالد: الثلاثية دافع كبير للتتويج باللقب ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت آية خالد، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي أن الفريق تركيزه منصب على الفوز ببطولة إفريقيا للأندية فقط، وأن الهدف الرئيسي هو استعادة اللقب من جديد.

تابعت آية: «لا يوجد أي مجال للتقصير ونحاول استغلال كل فرصة للتدريب والعمل من أجل الفوز بالمباريات».

وأوضحت آية خالد أن تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس والسوبر منح اللاعبات دوافع كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا.

وأضافت: «نتمنى أن نسعد جماهير الأهلي ونختتم الموسم ببطولة إفريقيا.

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي ، فريق سان دوني من جزر رينيون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو المقبل.

‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

‏‎ وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب وتحفيز اللاعبات على تقديم أفضل ما لديهن للتأهل إلى الدور المقبل.

‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على السجون الكيني في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.