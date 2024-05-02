شكرا لقرائتكم خبر صراع ثلاثي على مدافع وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات النجم المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى نجوم الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

ويحظى أكرد باهتمام كبير من بعض أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد معه بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

وتسعى أندية سعودية للاستفادة من خدمات أكرد، واستغلال إمكان رحيله عن وست هام هذا الصيف بعد خروجه من حسابات الطاقم الفني للمطارق، بقيادة المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز.

وذكرت تقارير إعلامية أن وست هام مستعد لبيع عقد أكرد، خاصة إذا ما حصل على عرض مغرٍ، وتصارع 3 فرق وهي: النصر، الاتحاد، التعاون، وفي حال فضل اللاعب فريق الاتحاد، فإنه سيُهدد مكانة المصري أحمد حجازي مع العميد.

كما أن التعاون السعودي يسعى كذلك للتعاقد مع أكرد هذا الصيف، ليكون منافسا قويا للاتحاد والنصر على خدمات النجم المغربي.

وسبق أن تقدم نادي الشباب السعودي - الذي يلعب له المغربي الآخر رومان غانم سايس - بعرض للتعاقد مع أكرد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن وست هام رفض ذلك؛ إذ كان النادي اللندني ما زال يراهن على اللاعب.

يذكر، أن القيمة السوقية لنايف أكرد تبلغ 38 مليون يورو، وخلال الموسم الحالي شارك في 28 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وفقا لبيانات منصة «ترانسفير ماركت».