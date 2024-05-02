حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين.. والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه مندهش من عدم مشاركة محمود كهربا في لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي، بدلًا من مشاركة أنتوني موديست، مشيرا إلى أنه كان الأفضل وجود عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليمنى.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان الأفضل الدفع بـ رضا سليم على حساب أحمد عبدالقادر، خصوصا أن حسين الشحات كان غائبًا عن اللعب منذ فترة طويلة، لكن أشعر بأن كولر بدأ يظلم بعض اللاعبين في بعض المباريات لحساب عناصر آخرى، مثل محمود عبدالمنعم كهربا الذي يستحق اللعب مع الفريق".

وأضاف: "أفشة كان في صفوف منتخب مصر أساسيًا، ولا أعرف السبب وراء ابعاده عن اللعب تماما مع الأهلي، لكن هذا ليس مبرر مطلقًا لاعتراضه بشكل غير جيد على الجهاز الفني، وهو لاعب مُهذب ولا يفتعل أي أزمات".

وأكمل: "هناك وقت من الممكن أن ينفجر فيه أي لاعب لا يشارك بصفة أساسية وهو ما حدث مؤخرا من جانب أفشة مع مارسيل كولر، وسبق وتعرضت لنفس موقف أفشة مع الأهلي خلال وجود مانويل جوزيه، ومحمد صلاح أيضا تعرض لنفس الموقف مؤخرا مع يورجن كلوب في ليفربول، الموضوع صعب للغاية على اللاعب وكذلك المدرب".

وواصل: "نيدفيد أيضا ابتعد عن المباريات مؤخرا، لكنه عندما شارك ظهر بشكل جيد، ويحتاج للعب من اجل استعادة مستواه، وأي لاعب يحتاج للمشاركة 3 أو 4 مباريات للعودة لفورمته".

وزاد: "مصطفى شوبير يعيش فترة تألق حاليًا مع الأهلي وهو نجم اللقاء اليوم وأنقذ الفريق وتصدى لـ3 فرص محققة منهم انفرادين من لاعبي الإسماعيلي، ورغم ذلك هناك ثوابت في كرة القدم، من الوارد عودة محمد الشناوي للعب أساسيًا خصوصا أنه نجم كبير وقاد الأهلي ومنتخب مصر خلال السنوات السابقة، وبالتالي فأنه ليس مع أول إصابة سيتم ابعاده نهائيًا".

وأكمل: "محمد الشناوي في الموسم الماضي تعرض لإصابة في الموسم قبل الماضي، ولعب مع الأهلي علي لطفي وتصدى لركلة جزاء أمام الزمالك، وبمجرد عودة الشناوي شارك أساسيًا، لكن مصطفى شوبير يقدم مستوى جيد، ولن يكون سهلًا ابعاد الشناوي عن اللعب أساسيًا في المرحلة القادمة".

وتابع: "إمام عاشور بمجرد تعافيه عاد أيضا للمشاركة أساسيًا رغم وجود أفشة وأكثر من لاعب في الوسط، لكن لأن الأهلي يحتاجه يلعب ويقدم مستوى جيد، ولدي شعور أن محمد الشناوي قد يشارك في المباراة القادمة أمام الجونة".

وشدد حسن مصطفى على أن فريق الإسماعيلي يقدم أداءًا جيدًا في الفترة الماضية وجميع اللاعبين تقدم أقصى جهد مع إيهاب جلال، لكنه يعاني من نقص الخبرات وصغر سن بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن عناصر الدراويش تحتاج للتطور، وهناك لاعبين جيدين وأعمارهم صغيرة، والأهم هو الاستمرارية على الأداء القوي وأن تساعدهم النتائج في الفترة المقبلة.

وأوضح: "الأهلي لم يخلق فرصًا كثيرة في لقاء الإسماعيلي، والدراويش استقبلوا هدفين بسبب أخطاء الدفاع، والهدف الأول من تاو ارتطمت الكرة بأحد اللاعبين، ولكن فريق الإسماعيلي ينقصه الخبرات فقط، لكنهم يبذلون جهدًا كبيرًا، ويقدمون مستوى جيد، وأتمنى أن يفوز الفريق مباراتين أو ثلاث مواجهات للابتعاد عن الضغوط في ظل تراجعهم في الترتيب".

وتطرق للحديث عن لقاء بيراميدز وانبي، وقال: "الفريق السماوي يركز الموسم الحالي من أجل الفوز بالدوري المصري، وهم يشكلون ضغطًا كبيرًا على الأهلي، ولو فاز الفريق الأحمر بكل المؤجلات سيقترب كثيرًا منهم في ظل تصدر بيراميدز للترتيب حتى الآن، كما أنه خرج من دوري الأبطال وابتعد عن ضغط المباريات، كما يمتلك اسكواد قوي ورغم ذلك كان يشكو من الاجهاد أيضا".

وأتم: "يجب على كولر في المرحلة المقبلة عدم القيام بتغييرات كثيرة من أجل المحافظة على رتم الفريق، ومستوى لاعبي الأهلي في المرحلة الحالية قبل نهائي إفريقيا".