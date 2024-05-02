ريد بول يعلن رحيل نيوي في 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف فريق ريد بول، بطل العالم في سباقات فورمولا1-، أمس، أن أدريان نيوي، مصمم سيارات فورمولا1-، سيرحل عن الفريق في 2025. وانضم نيوي لفريق ريد بول في موسمه الثاني بفورمولا1- في 2006، وكان له دور كبير في نقل الفريق من المنافسة على مراكز وسط الجدول، إلى التتويج باللقب.

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