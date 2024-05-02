طارق حامد vs محرز.. موعد مباراة الأهلي وضمك بالدوري السعودي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الأهلي نظيره ضمك في مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العنزي.



ترتيب ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي

يتواجد نادي ضمك في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، حيث استطاع الفريق من الانتصار خلال 10 مباريات وتعادل الفريق في 8 مواجهات، بينما تعرض الفريق للهزيمة في 11 لقاء، وتمكن الفريق من تسجيل 40 هدف واستقبلت شباكه 35 هدف حتى الآن.



بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة بعد مرور 29 مباراة خاضها، حيث تمكن الفريق من تحقيق الانتصار خلال 15 لقاء، بينما تعادل الفريق خلال 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.