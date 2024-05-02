مدرب البنك الكيني: تأهلنا لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة عن جدارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مونالا جافيز المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي البنك التجاري الكيني عن سعادته للفوز على فريق السجون والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

وقال مونالا، سعيد بالتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، خاصة وأنها جاءت على حساب فريق يعرفنا ونعرفه جيدا، ولكننا نستحق التأهل عن جدارة، وهدفنا حصد اللقب.

وأشار مونالا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة السجون، وبدأ الاستعداد للدور نصف النهائي، مؤكدا أن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس في الدور المقبل.

وتأهل فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة سيدات، إلى الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

مباريات اليوم في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يشهد اليوم الخميس 5 مباريات لتحديد ترتيب الفرق وذلك على النحو التالي:

آسيك ميموزا الإيفواري X ناصرية بجاية الجزائري (10 صباحا - صالة الشهداء).

مشعل بجاية الجزائري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (12 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الجمارك النيجيري X سوكوسيم السنغالي (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الكحول الإثيوبي X ليتو الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

السجون الكيني X مايو كاني الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).

سيدات الأهلي لنصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو الجاري، وذلك بعد الفوز على فريق مصنع الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دور ربع نهائي البطولة.

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