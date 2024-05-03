نجم الزمالك السابق: جوميز مطالب بتثبيت تشكيل الزمالك وإشراك هذا اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، لافتا إلى أن قراراته "تأليف" كثيرًا في تشكيل الأبيض أمام البنك الأهلي، ولم يحسن التعامل جيدًا مع مجريات اللقاء خصوصًا في مسألة التغييرات.

أضاف صلاح في تصريحاته عبر فضائية etc: "لا أفهم سبب "تأليف" جوميز أمام البنك الأهلي، ووسط الملعب الفريق دفاعيًا غير جيد في ظل وجود دونجا فقط، وعدم مشاركة محمد شحاتة، وطرد أسامة فيصل رجح كفة الزمالك للفوز بالمباراة".

وتابع صلاح: "جوميز مطالب بتثبيت التشكيلة، ولابد من مشاركة محمد شحاتة في الوسط خصوصا مع عدم الاعتماد على زياد كمال حتى الآن، وشحاتة لاعب دولي ويشارك مع المنتخب الأوليمبي بشكل مستمر".

نهائي الكونفدرالية

وواصل: "الزمالك يحتاج لتجهيز لاعبيه لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، وعودة المصابين في لقاء دريمز رجحوا كفة الفريق في غانا، واليوم تعرض بعض اللاعبين للإصابات مصطفى شلبي والمثلوثي، ولذلك جوميز عليه تجهيز عناصر آخرى مثل زياد كمال وشحاتة، من أجل صناعة بدلاء لـ دونجا، وأيضا لابد من وجود بديل لـ أحمد فتوح".