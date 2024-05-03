رئيس الاتحاد السكندرى: جماهير النادي تستحق الفرحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عقب تتويج الفريق الاول لكرة السلة بكأس مصر للوفد “ اولا الحمد والشكر لله ربنا توج تعبنا ومجهود كبير طوال السنوات الماضية بفوز فريق السلة بالكأس فى مباراة قوية وأمام فريق كبير مثل النادى الاهلى بكامل نجومه وفعلا اللاعبين لعبوا بأداء رجولى حتى آخر ثانية من عمر المباراة ولم يكن هناك تهاون واللعب كان واضح انه لعب جماعى على قلب رجل واحد ”

وتابع مصيلحى بأن الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى ابن نادى الاتحاد استطاع ان يجذب من جديد البطولات فى كرة السلة وهى حق أصيل لنادى الاتحاد لتاريخه فى هذه اللعبة على المستوى المحلى والعربى مشيرا الى ان نادى الاتحاد فى كرة سلة نادى بطولات فالمركز الثانى مثله مثل الاخير

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية تم توفير كافة انواع الدعم الفنى واللوجستي لدفع الفريق نحو البطولات سواء بمعسكرات داخل مصر او خارجها

وأختتم رئيس نادى الاتحاد السكندرى حديثه قائلا “ جمهور نادى الاتحاد جمهور كبير ومحترم ومن حقه انه يفرح بإنتصار لاعبيه ولذلك ربنا توج صبرنا جميعا ومجهودنا ببطولة كأس مصر ”