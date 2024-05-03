السعيد وزيزو وجابر في الزمالك على خطى ثلاثي ميلان التاريخي.. صورة تثير الجدل

واصلت رابطة الأندية المصرية، إثارة الجدل من جديد، بعد مقارنة لاعبي نادي الزمالك، بثلاثي فريق أي سي ميلان الإيطالي، التاريخي.

وشرت رابطة الأندية صورة ثلاثي ميلان التاريخي، آندريه بيرلو، رونالدينيو، وديفيد بيكهام، وثلاثي الزمالك، عبدالله السعيد، أحمد زيزو، وعمر جابر في نفس الصورة، وعلقت: “نفس الشيء”.

وفاز فريق الزمالك على البنك الاهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، بهدف أحمد زيزو من ركلة جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد البنك الاهلي في المرتبة الخامسة عشر برصيد 18 نقطة.

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وكان حساب رابطة الاندية المصرية للمحترفين، علق بعد مباراة الاهلي والإسماعيلي الأخيرة في الدوري، بنشر صورة مصطفى شوبير، وعلقت: “نوير لأ، شوبير نعم”.