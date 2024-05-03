جلسه خاصه لمدرب الزمالك مع زياد وشحاته

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع زياد كمال ومحمد شحاتة ثنائي وسط الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي.

ومنح المدير الفني زياد كمال ومحمد شحاتة بعض التعليمات الفنية بشأن الأدوار المطلوبة منهما خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.