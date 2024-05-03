الزمالك يستعيد خدمات لاعبه المصاب قبل مواجهة سموحة في الدوري

استعاد نادي الزمالك، خدمات لاعب فريقه الأول لكرة القدم، السنغالي إبراهيما نداي، قبل مواجهة سموحة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشف نادي الزمالك، أن نداي أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية بعد إصابته في العضلة الضامة.

وتواجد إبراهيما نداي، في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة، وشارك التقسيمة الفنية بعد تمام جاهزيته من الناحية الطبية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره البنك الأهلي، بهدف دون مقابل في المباراة الأخيرة للأبيض التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على أرضية استاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.