تصريحات لاعبات سلة الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 93 - 84، في النهائي الذي أقيم على صالة حسن مصطفى.

نادين السلعاوي: التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء الفوز ببطولة كأس مصر

نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عبرت عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.

‎وأكدت نادين أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني

بقيادة الكابتن طارق خيري‎.‎

‎وأضافت نادين أن فريق سلة الأهلي سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي لإسعاد ‏الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا

من أجل حصد الألقاب‎.‎

‎ووجهت نادين الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير بعد الدعم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.

رنيم الجداوي: الإصرار سر الفوز بكأس مصر على حساب سبورتنج

رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، قالت إن الفريق استحق التتويج بلقب كأس مصر، بعدما حقق فوزًا صعبًا ‏على حساب سبورتنج، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن ‏اللاعبات كانت لديهن ثقة كبيرة في تحقيق اللقب‎.‎

وأوضحت رنيم أنه رغم تقدم سبورتنج في النتيجة إلا أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على العودة في النتيجة، وهو ما ‏تحقق في الثانية الأخيرة برمية ثلاثية حاسمة ذهبت بالمباراة لشوط إضافي‎.‎

وأكدت رنيم أن أداء الأهلي كان هو الأفضل بشكل مطلق في الشوط الإضافي، الذي تمكن خلاله الفريق من تسجيل 19 نقطة، مقابل ‏‏10 نقاط فقط سجلها سبورتنج، وذلك بفضل تنفيذ تعليمات المدير الفني والروح العالية للاعبات، وإصرارهن على حصد لقب البطولة ‏لتكرار إنجاز الموسم الماضي الذي تُوج فيه الفريق بلقب الكأس أيضًا.‏

فريدة وائل: حققنا كأس مصر عن جدارة

فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أبدت سعادتها البالغة بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في ‏مباراة مثيرة بنتيجة 93 – 84، مؤكدة أن الأهلي قدم مباراة مميزة ونجح في فرض أسلوب لعبه واستحق التتويج بلقب البطولة. ‎

وأشارت فريدة إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، نظرًا لرغبة الفريقين الجادة في تحقيق لقب البطولة، وأنه رغم اقتراب سبورتنج ‏من إنهاء المباراة لصالحه إلا أن الروح العالية التي تحلت بها لاعبات الأهلي منحتهن التعادل في الثانية الأخيرة، قبل أن تتغير الأمور ‏بشكل كبير لصالح الأهلي في الشوط الإضافي، ويتمكن من حسم المباراة ولقب البطولة‎.‎

وأوضحت فريدة أن لاعبات الفريق تعاهدن قبل المباراة على تحقيق الفوز وإثبات جدارتهن بحصد لقب البطولة، كما فعلن في الموسم ‏الماضي، وأكدت أن الفريق سوف يغلق صفحة كأس مصر ويبدأ من الغد التفكير في المرحلة المقبلة وأهمها دوري السوبر الذي ‏يسعى الفريق للفوز به.‏

ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الفريق

ميرال أشرف لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي «سيدات» عبرت عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

‎وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل

البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

‎وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

‎وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق وحصد المزيد منها إلى ‏دولاب البطولات بالنادي.‏

دينا عمرو: الفوز بالكأس دافع قوي للتتويج بدوري السوبر

دينا عمرو، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عبرت عن سعادتها بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على فريق ‏سبورتنج في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

‎وقالت دينا إن لاعبات الفريق لديهن رغبة وإصرار في المنافسة على جميع البطولات المقبلة، مؤكدة أن الجميع تعاهد على مواصلة حصد الألقاب والتتويج ببطولة دوري السوبر في الموسم الحالي، بعد الدفعة الكبيرة التي حصل عليها الفريق بالفوز ببطولة الكأس.‏

‎وأكدت دينا أن جميع لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا أمام سبورتنج واستحققن الفوز باللقب عن جدارة بفضل الإصرار ‏والحماس والروح العالية التي تتمتع بها لاعبات الفريق.

‎ووجهت دينا عمرو الشكر إلى جميع اللاعبات والجهاز الفني والإداري والطبي، كما وجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير على ‏دعمهم للفريق.