"تونسي على الفار".. الخليج 365 يكشف طاقم حكام مباراة نهضة بركان والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، طاقم حكام مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 12 مايو الحالي في المغرب.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقرت على إدارة الكيني بيتر واويرو كاماكو للمباراة كحكما للساحة، ويعاونه كلا من مواطنيه جيلبرت شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو كحكمين مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكمًا رابعًا.

ويأتي التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعد أول، والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد ثاني.

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