أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة قادش ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.

ضمت دكة بدلاء الملكي كل من .. لونين – كيبا أريزابالاجا – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز 18 برصيد 26 نقطة.

