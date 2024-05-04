"طائرة خاصة وتوسط للحضري".. مواقف لحسني مبارك في ذكرى ميلاده مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحل اليوم السبت 4 مايو 2024، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي ولد في 4 مايو عام 1928 بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، وربطت الأول مواقف عدة بالنادي الأهلي، انتهت بانضمام حفيده (عمر علاء) إلى ناشئي الفريق، عام 2017.

وكانت من ضمن المواقف التي ربطت حسني مبارك بالنادي الأهلي، توسطه لحارس الفريق السابق عصام الحضري لعودته إلى الفريق، وقال الحضري عن هذا الأمر، في تصريحات مع راغدة شلهوب على قناة الحياة: "حسني مبارك توسط لرجوعي إلى النادي الأهلي، خلال حفل تكريم، لكنه لم يقل أوامر ولو قال لنفذت، كنت بعد السفر إلى سويسرا عودت شهر في الأهلي، وهو الذي فعل هذا، لكنني طلبت في النهاية الرحيل، وكانت أتواصل مع نجليه على الهاتف".

وعلق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق على هذا الأمر، وقال في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الحضري هرب من النادي وكان عايز يلعب في سويسرا والفلوس أكثر، وصعد الأمر لأنه كان أفضل حارس في بطولة أمم أفريقيا، واشتكاني لحسني مبارك وهو يكرمه على المنصة، وقال له لدي طلب وحيد النادي الأهلي واقفني والسبب حسن حمدي".

ووجدت علاقة قوية تجمع مبارك بالرياضة وبالتحديد كرة القدم، ففي موسم 1995-1996، أصدر الرئيس الراحل قرارا بأن يدير مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، حكام مصريين، وفقا لكتاب "مسيرة بطل.. النادي الأهلي"، من تأليف محمد الديك.

حسني مبارك وصالح سليم

ومع ارتباط مبارك بالأهلي، كان لابد من الصدام مع الراحل صالح سليم رئيس النادي آنذاك، ففي نهائي البطولة العربية للأندية، في ضيافة النادي الأهلي، كان الأخير يتابع آخر الاستعدادات للمباراة، التي تقرر أن يحضرها مبارك ويسلم كأس البطولة للفائز، لكنه فوجئ برجال أمن الرئاسة ومسؤولي البروتوكول في المقصورة، ورتبوا المقاعد، وكان مقعد صالح سليم في نهاية الصف الأمامي، بعيدا عن الرئيس، لهذا رفض الأخير حضور المباراة وعاد إلى منزله، وبعد مفاوضات عدة واعتذار من رجال الرئاسة وافق صالح سليم على الرجوع، ولكن جالسا بجوار مبارك.

وقال هشام سليم نجل الراحل صالح، في تصريحات مع وائل الإبراشي عبر قناة دريم: "طلبوا من صالح سليم الجلوس في الخلف، قال لهم الرئيس مبارك ضيف عند النادي الأهلي وهذا ملعبه، وغادر، يوجد أصول وذوق".

وفي موقف آخر وهو الأشهر، يقال إن صالح سليم رفض استقبال حسني مبارك بملعب التتش، وكان سيهبط الرئيس في مقر النادي، لافتتاح دار الأوبرا المواجهة للنادى الأهلى، وكان نزوله إجراءً أمنيًا، ورفض الأول بحجة أن النادي ليس قنطرة أو مطار مؤقت.

وقال نجل صالح سليم عن هذا الأمر، في نفس اللقاء التلفزيوني السابق: "الرئيس كان عايز يذهب إلى المعرض لكن أبي قال لهم لن انتظر حتى يذهب، لكنه إذا كان في ضيافة النادي الأهلي على رأسي، ورفض انتظار الطائرة الهليكوبتر لحضور مبارك".

ولكن نفى علاء مبارك نجل الرئيس السابق، الرواية السابقة، ورد على أحد المتابعين عبر موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "هو فيه حد عاقل يقول أو يصدق هذا الكلام، طب تيجي ازاي، هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي".