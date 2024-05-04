"أول مصري في التاريخ".. سام مرسي يقود إيبسويتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قاد المحترف المصري سام مرسي، فريقه إيبسويتش تاون، للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 22 عاما، عقب الفوز على هيدرسفيلد، بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة من بطولة تشامبيون شيب.

وصنع مرسي الهدف الثاني في شباك هيدرسفيلد، ليرفع رصيده إلى النقطة 96 في المركز الثاني، ليصبح أول مصري في التاريخ يصعد إلى الدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة قيادة فريقه، بعدما سبقه المحمدي وصعد 3 مرات من قبل.

وهكذا يصبح هناك 3 لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح لاعب ليفربول، محمد النني لاعب أرسنال، سام مرسي لاعب إيبسويتش.

اقرأ أيضًا:

"أول مصري".. سام مرسي على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ساوثهامبتون (صورة)