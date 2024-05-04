المقاولون يواصل انتصاراته بالفوز على الاسماعيلي في عقر داره

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2008 انتصاراته بالفوز على فريق الاسماعيلي بركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرزها يوسف فايز و زياد عبد الكريم،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الاسماعيلي، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.