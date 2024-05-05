دورة مدريد: شفيونتيك تثأر من سابالينكا وتتوّج باللقب

الرياص - اسماء السيد - مدريد : ثأرت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عندما تغلبت عليها 7- 5 و4- 6 و7- 6 (9 -7) في ثلاث ساعات و11 دقيقة السبت في المباراة النهائية لدورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب، وتوجّت باللقب.

وكانت سابالينكا تغلبت على شفيونتيك 6- 3 و3- 6 و6- 3 في المباراة النهائية العام الماضي وأحرزت اللقب للمرة الثانية بعد عام 2021.

ونجحت شفيونتيك، متصدرة التصنيف العالمي 101 أسبوعا، في التتويج باللقب بعد أنقذت ثلاث كرات كانت ستمنح التتويج للبيلاروسية بينهما كرتان في الشوط الثاني عشر للمجموعة الثالثة الحاسمة عندما كانت متخلفة 5 6 والإرسال بحوزتها، والثالثة في الشوط الفاصل عندما كانت مختلفة 6 7 قبل أن تكسب ثلاث نقاط متتالية وتحسمه في صالحها 9 7.

وهو اللقب الـ20 لشفيونتيك في مسيرتها الاحترافية، والثالث هذا الموسم في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويلز.

كما حققت شفيونتيك الفوز السابع على سابالينكا في 10 مواجهات بينهما.

وتوّجت البولندية مرة واحدة على الأقل بكل من دورات الألف والـ500 نقطة التي أقيمت على الملاعب الرملية الأوروبية، وبثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

كما فازت شفيونتيك بآخر ثماني نهائيات متتالية لها وانضمت الآن إلى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مع 30 انتصارًا هذا الموسم.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الأولى، ففعلتها البولندية في الشوط الأول، وردّت عليها البيلاروسية في الثاني مدركة التعادل قبل أن تنجح شفيونتيك في كسر إرسال سابالينكا للمرة الثانية وفي الشوط الحادي عشر فتقدمت 6 - 5 ثم كسبت الثاني عشر منهية المجموعة في صالحها 7- 5 في 61 دقيقة.

وتقدمت سابالينكا 2 -0 في المجموعة الثانية بعدما كسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الثاني، لكن الأخيرة ردّت مباشرة مقلصة الفارق إلى 1- 2، قبل أن تفعلها البيلاروسية للمرة الثانية في الشوط الرابع وتتقدم 3- 1، ثم ردّت البولندية في الخامس مقلصة الفارق مجدداً إلى 2- 3.

وانتظرت سابالينكا الشوط العاشر لكسر إرسال شفيونتيك وتحسم المجموعة في صالحها 6- 4.

وتابعت سابالينكا أفضليتها في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الرابع وتقدمت 3- 1، لكن البولندية ردّت التحية مباشرة مقلصةً الفارق إلى 2 -3 ثم فرضت التعادل 3- 3 و4- 4 و5- 5.

وسنحت فرصتان أمام سابالينكا لكسر إرسال شفيونتيك في الشوط الحادي عشر لكن الأخيرة أنقذت الموقف وأدركت التعادل 6 -6، وفرضت شوطاً فاصلاً حصلت فيه البيلاروسية على فرصة لحسم النتيجة عندما كانت متقدمة 7 -6 لكن شفيونتيك قلبت الطاولة مرة أخرى وكسبت ثلاث نقاط متتالية وحسمته في صالحها 9- 7.