ملف رياضة الخليج 365.. طاقم تحكيم الزمالك.. صعود سام مرسي.. وفوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 أمس الجمعة العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها طاقم تحكيم مباراة الزمالك وصعود سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

"تونسي على الفار".. الخليج 365 يكشف طاقم حكام مباراة نهضة بركان والزمالك

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، طاقم حكام مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 12 مايو الحالي في المغرب..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول مصري في التاريخ".. سام مرسي يقود إيبسويتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

قاد المحترف المصري سام مرسي، فريقه إيبسويتش تاون، للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 22 عاما، عقب الفوز على هيدرسفيلد، بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة من بطولة تشامبيون شيب..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف الفحص المبدئي لإصابة عمرو السولية

أصيب لاعب خط وسط الأهلي، عمرو السولية، أثناء الإحماءات التي سبقت مباراة الجونة الجارية الآن..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدية برشلونة.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 36

حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36، عقب خسارة برشلونة من جيرونا اليوم السبت..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يضرب الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا