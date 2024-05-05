نجم غانا يشعل الصراع بين الاهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل عبد العزيز عيسي نجم دريمز الغاني دائرة الترشيحات داخل الاهلي والزمالك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد عبد العزيز عيسى (18) عامًا أحد أبرز المواهب الغانية في الفترة الحالية، حيث يلعب ضمن صفوف دريمز الغاني وقدم مستويات مميزة مع فريقه في بطولة الكونفيدرالية، حتى خروجهم من نصف النهائي أمام الزمالك.

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وعرض أحد وكلاء اللاعبين عبد العزيز عيسى على مسئولي الاهلي والزمالك، حيث أبدى جوميز موافقته المبدئية على ضم اللاعب؛ لكونه يجيد اللعب في مركزي الجناحين، ويتميز بالسرعة والمهارة الكبيرة، كما أن لديه حس تهديفي عال.

من جانبه أرجأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر ملف اللاعب لحين الانتهاء من نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ لرغبته في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.

وحدد مسئولو دريمز الغاني 300 الف دولار من أجل السماح ببيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأحرز عيسى هذا الموسم 11 هدفًا مع فريق دريمز، منها سبعة في الدوري الغاني وأربعة آخرين في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية