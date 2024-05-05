قمة روما ويوفنتوس.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة روما ويوفنتوس بهدف لمثله في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وتقدم الذئاب بالهدف الأول عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15 ثم تعادل اليوفي باقدام بريمر في الدقيقة 31 .



وخاض روما المباراة بتشكيل مكون من..

سفيلار، كريستنسن، لورينتي، نديكا، أنخلينو، كريستانتي، باريديس، بيليجريني، ديبالا، بالدانزي، لوكاكو.

في المقابل لعب يوفنتوس بالتشكيل كالآتي:

تشيزني، جاتي، بريمر، دانيلو، وياه، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كامبياسو، فلاهوفيتش، كييزا.

